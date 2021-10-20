Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета на следующий год в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня на сегодня и законопроект об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Также будет рассматриваться законопроект об определении системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Кроме того, парламент рассмотрит законопроект, который, в частности, позволяет упрощенную регистрацию медикаментов, которыми лечат COVID-19. Также будет рассмотрен ряд законопроектов, касающихся реформирования судебной системы. Также предусмотрено рассмотрение ряда проектов постановлений о переименовании населенных пунктов и ряд ратификационных законопроектов.

Госбюджет-2022:

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документом предусмотрено уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от ВВП, сокращение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП - около 4%.

21 сентября 2021 года Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2022 год.

Автор: Надя Пришляк