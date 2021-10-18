В правительстве надеются на значительную поддержку депутатами проекта государственного бюджета на следующий год.

Верховная Рада 20 октября рассмотрит проект госбюджета на 2022 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом постоянный представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук сказал во время Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов.

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Мельничук выразил надежду, что депутаты поддержат законопроекты, рассмотрение которых запланировано на текущей пленарной неделе.

"В частности, это проект бюджета на 2022 год, который запланирован на среду текущей пленарной недели. И правительство надеется на то, что этот проект бюджета будет поддержан Верховной Радой максимально большим количеством (голосов депутатов - УНИАН)", - сказал он.

Кроме того, Мельничук отметил, что на 21 октября запланировано рассмотрение так называемого "ресурсного" законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).

Кроме того, сегодня, 18 октября, председатель ВР Руслан Стефанчук напомнил, что в соответствии с требованиями ст. 157 Регламента Верховной Рады, депутаты до 20 октября должны принять проект госбюджета на следующий год в первом чтении.

Он добавил, что по результатам рассмотрения проекта бюджета в первом чтении парламент одобряет свои выводы и предложения, а правительство, согласно этим выводам, должно доработать проект госбюджета ко второму чтению и внести его на рассмотрение парламента вместе со сравнительной таблицей.

Госбюджет-2022:

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документом предусмотрено уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от ВВП, сокращение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП - около 4%.

21 сентября 2021 года Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2022 год.

Автор: Таня Поляковская