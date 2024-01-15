Журналисты считают, что следует сосредоточить внимание на налогообложении прибылей, полученных от заблокированных российских активов.

Поддержка Белым домом законодательства, которое позволит ему арестовать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, поставило европейских союзников в затруднительное положение, поскольку именно там находится около 200 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Отмечается, что конфискация активов центробанка России несет большие юридические, экономические и геополитические риски. Это не остановит военную машину Владимира Путина, но в то же время многие другие страны потенциально будут рассматривать это как нарушение суверенного иммунитета. Это может создать прецедент одноразового карательного шага. Ряд стран могут начать сохранять свои резервы в Китае.

"Захват активов повышает риск репрессий, подражания и финансовой фрагментации, что в будущем сделает инструментарий экономических санкций Запада менее эффективным. Некоторые утверждают, что это риск, на который стоит пойти, поскольку доллар США все равно будет оставаться доминирующей валютой, но европейцы опасаются, что они возьмут на себя основное бремя расходов", – пишет агентство.

В статье указывается, что доля евро в международных расчетах уже уменьшается, а конкурентоспособность Парижа как финансового центра связана с защитой суверенного иммунитета. Зато страны, не входящие в G7, могут сохранять свои резервы в Китае, считает представитель аналитического центра ECFR Агата Демаре.

Журналисты добавляют, что США следует сосредоточить внимание на менее болезненных шагах – налогообложении прибылей, полученных от российских активов, заблокированных в депозитариях, включая бельгийский Euroclear, где находится более 200 миллиардов евро. В прошлом месяце ЕС начал наметить первые шаги к применению налога на такую прибыль, который может собрать до 15 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

Однако Euroclear является фундаментальным игроком на финансовом рынке, и политизация может привести к риску контрмер. Поэтому, будут юридические споры и расходы.

"Тем не менее, неожиданные прибыли достойны внимания, и их налогообложение может принести драгоценные миллиарды, которые компенсируют поддержку Украины со стороны налогоплательщиков", – подчеркивает Bloomberg.

Конфискация российских активов

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины.

Некоторые эксперты считают, что Украина имеет запасной план, чтобы получить деньги от замороженных активов РФ. Выпуск "репарационных облигаций" поможет обойти проблемы с конфискацией активов ЦБ России.

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