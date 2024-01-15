Выпуск "репарационных облигаций" поможет обойти проблемы с конфискацией активов ЦБ России.

США и Евросоюз неохотно решают вопрос конфискации 300 миллиардов долларов замороженных резервов российского Центробанка. Однако есть запасной план, предусматривающий, что Киев может собрать деньги, продавая облигации, обеспеченные будущими исками о возмещении убытков от войны, пишет Reuters.

Отмечается, что усилия по конфискации замороженных российских активов продвигаются медленно. Юристы спорят, будет ли конфискация законной. Политики изучают эту возможность, но сомневаются, будет ли это разумно.

"Выпуск "репарационных облигаций" может обойти эти проблемы. Украина продавала бы ценные бумаги, которые выплачивались бы только тогда, когда она получала репарации от России за ущерб, причиненный войной. Процентные платежи также могут быть отсрочены и выплачиваться только тогда, когда Киев получит компенсацию", – пишут журналисты.

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По их словам, держатели облигаций не будут иметь договорных прав на замороженные резервы Кремля. Но учитывая, что Россия вряд ли заплатит добровольно, эти активы были бы наиболее вероятным источником наличных денег для возмещения убытков.

В статье отмечается, что на резервы начисляются проценты, поэтому их можно использовать для выплаты как основной суммы долга, так и купонов по облигациям. Это отличается от конфискации, поскольку активы можно было бы передать только в случае, когда будет легитимно установлено, что Украине были нанесены убытки.

"Украина имела бы правдоподобный способ взыскания любых присужденных убытков в пределах стоимости золотовалютных резервов. Таким образом, она могла бы выпустить репарационные облигации на сумму до 300 миллиардов долларов. Но она получит хоть что-то подобное к этой сумме, только если США, правительства стран ЕС и другие союзники будут готовы купить ценные бумаги", – говорится в публикации.

Также отмечается, что репарационные облигации могли бы решить проблему со сроками получения средств. Одно из возражений против этой идеи заключается в том, что инвесторы потребуют значительного дисконта, потому что облигации будут рискованными. Таким образом, Киев не получит ничего похожего на все 300 миллиардов долларов.

"Вот почему идеальными якорными инвесторами были бы западные правительства. Им есть что терять, если Украина не сможет сдержать наступление России. У них также есть хорошие возможности для снижения рисков, связанных с облигациями", – подчеркивают авторы статьи.

По словам главного экономиста PGIM Fixed Income Далипа Сингха, если западные правительства не захотят покупать все репарационные облигации, Украина могла бы разделить их на несколько траншей. Правительство могло бы выкупить наиболее рискованные транши, оставив обычным инвесторам наименее рискованные. Это уменьшит дисконт, с которым Украина будет продавать облигации.

"Репарационные облигации – не единственная инновационная идея относительно того, как получить деньги для Киева сейчас. Но они не полагаются на конфискацию активов Москвы, которая лежит в основе многих других предложений. Если союзники Украины не могут выписать больше мега-чеков, облигации могут стать хорошим запасным планом", – пишет Reuters.

Конфискация активов центробанка РФ

Ранее УНИАН писал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины.

С тем Россия работает над судебными исками, чтобы сорвать любые попытки США или Европы конфисковать часть замороженных активов центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов в пользу Украины.

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