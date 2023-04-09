В марте 2022 года банк заявил о готовности уйти из России, однако продолжил работу на территории агрессора.

С 10 апреля 2023 года российский "Райффайзен банк" отказывается от подключения новых пакетов услуг "Зарплатный".

Как сообщает российский РБК со ссылкой на в пресс-службу банка страны-агрессора, уже выпущенные зарплатные карты продолжат обслуживаться до истечения их срока действия.

Сообщается, что решение принято на основе "анализа предпочтений клиентов и рыночной конъюнктуры".

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"Ранее подключенные ПУ "Зарплатный" будут обслуживаться как обычно до истечения срока действия карт. Клиенты, получающие зарплату на карту банка в рамках зарплатного проекта своего работодателя, даже в случае отключения ПУ "Зарплатный" не теряют привилегий", - отметили в банке.

Война в Украине и "Райффайзен"

В марте 2022 года Raiffeisen Bank International заявил о готовности уйти из России, однако продолжил работу на территории агрессора.

В январе 2023 года Raiffeisen Bank признал, что предоставляет льготы российским оккупантам. Австрийский банк уверял, что российские законы якобы мешают ему уйти из РФ и принуждают помогать военным.

В российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ 559 млн евро.

В феврале 2023 года США начали проверку Raiffeisen Bank из-за работы в РФ. Американское санкционное ведомство заинтересовалось подозрительными транзакциями банка, который остается в РФ.

23 марта 2023 года НАПК внесло Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны. Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что, кроме того, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen еще и официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

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