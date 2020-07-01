С 1 сентября в Украине поднимут «минималку» до 5 тысяч гривень - Шмыгаль
Кабинет министров Украины с 1 сентября планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5000 грн.
Об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«Мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную заработную плату на уровне 5000 грн, а уже в следующем году с 1 января она увеличится сначала до 6000 грн, а с 1 июля следующего года вырастет до 6500 грн», - сказал он.
По его словам, такой рост в условиях сокращения импорта должен привести к увеличению потребления украинской продукции.
«Это будет иметь позитивный эффект и для бизнеса, и для бюджета, и для страны в целом, и для каждого гражданина в плане оплаты налогов и пенсионных взносов», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.
27 июня 2020 года Кабмин во исполнение задания президента определил график повышения минимальной заработной платы в Украине.
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