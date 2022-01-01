Бизнесу дали возможность выбирать пользоваться классическими регистраторами расчетных операций (РРО) или электронными средствами.

С 1 января 2022 года кассовые аппараты становятся обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей.

Это следует из закона 4439-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций.

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Бизнесу дали возможность выбирать пользоваться классическими регистраторами расчетных операций (РРО) или электронными средствами (программное РРО), которые являются более дешевыми в обслуживании.

Разрешили не использовать кассовые аппараты в своей деятельности только двум категориям предпринимателей.

Повезло ФОПам первой группы. Это те предприниматели, которые не имеют наемных работников и осуществляют розничную торговлю за наличные на рынках. При этом, чтобы не устанавливать кассовый аппарат ежегодный доход таких предпринимателей не должен превышать 1 миллион гривень.

Также отдельным постановлением правительства разрешили не использовать кассовые аппараты предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельской местности при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций в 167 размеров минимальной заработной платы (1 млн 85,5 тыс. грн).

"Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительной финансовой нагрузкой. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников", - пояснила принятое решение первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Основной целью введенных норм является желание минимизировать любое уклонение от уплаты налогов с помощью сокрытия деятельности и попытка остановить "маскировки" среднего и крупного бизнеса под десятками, а иногда сотнями открытых подставных Фопов.

История законопроекта о кассовых аппаратах: