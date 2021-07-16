До конца текущего года в Украине будут повышены пенсии и доплаты для некоторых категорий пенсионеров.
Об этом сообщается на сайте ПФУ.
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Когда будет повышение:
Июль
В частности, с 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине вырос до 2 тыс. 379 грн для трудоспособных украинцев.
Соответственно, с июля вырастет минимальная пенсия по возрасту, а также доплата за сверхурочный стаж.
Также с 1 июля устанавливается доплата в размере 100 грн к пенсиям, которые были назначены получателям до 31 декабря 2020 года и не были пересчитаны в 2021 году.
Октябрь
Новые доплаты в этом году также получат пенсионеры старшего возраста.
С 1 октября устанавливается выплата до 400 грн лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет.
Кроме того, с октября минимальная пенсия вырастет до 2500 грн с нынешних 2400 грн.
Декабрь
С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум, а также минимальная зарплата – до 6500 грн с нынешних 6000 грн.
Это повлечет за собой увеличение минимальной пенсии до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет.
Госбюджет-2021 и пенсии
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.
- Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта.
- Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.
- 27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.
- 17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.
- Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).
- С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.
- С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).
- В июне пенсионерам должны были выдать повышенные пенсии и доплату за апрель и май.
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