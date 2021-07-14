По информации Пенсионного фонда, в течение последнего квартала средняя пенсия выросла на 54 грн.

В Украине по состоянию на 1 июля 2021 года средний размер пенсии составляет 3778 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Читайте такжеМеньше гривни за год стажа: какие надбавки дадут пенсионерам в июле и как изменятся выплаты до конца года

По информации Пенсионного фонда, в течение последнего квартала средняя пенсия выросла на 54 грн (3724 грн — на 1 апреля).

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 10,96 млн пенсионеров. Это на 84,7 тыс. меньше, чем на 1 апреля.

Какая сейчас средняя пенсия по Украине:

средняя пенсия по Украине - от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек);

пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек).

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек).

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

В каких регионах начисляю самые высокие пенсии:

Киев - средняя пенсия составляет 5177 грн;

Донецкая область - средняя пенсия составляет 4921 грн;

Луганская область - средняя пенсия составляет 4564 грн;

Днепропетровская область - средняя пенсия составляет 4292 грн;

Запорожская область - средняя пенсия составляет 4000 грн;

Киевская область - средняя пенсия составляет 3841 грн,

Харьковская область - средняя пенсия составляет 3840 грн.

Тернопольская область - средняя пенсия составляет 2927 грн.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

В июне пенсионерам должны были выдать повышенные пенсии и доплату за апрель и май.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко