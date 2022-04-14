Марченко отметил, что никаких оснований для задержек с выплатами нет.

Пенсии и заработные платы работникам бюджетной сферы будут выплачены в полном объеме.

Об этом во время информационного телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы готовимся максимально осуществлять все расходы. В первую очередь - выплаты пенсий, заработных плат. Это защищенные расходы, они будут осуществлены вовремя и в полном объеме. Поэтому никаких оснований, что будут задержки, нет. Мы стараемся максимально перекрыть отсутствие или потерю доходов за счет других источников", - сказал он.

Также министр добавил, что государственный бюджет пополняется сейчас за счет военных облигаций и международной помощи.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

В конце марта "Укрпочта" начала выплаты пенсий за апрель во всех регионах Украины, включая сложные районы Луганской, Херсонской, Черниговской, Сумской и других областей.

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