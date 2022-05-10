Изменение цен может начаться в конце лета.

Цены на продукты в Украине ближе к осени могут значительно вырасти, прогнозирует экономический эксперт Алексей Кущ.

В комментарии сайту "Телеграф" он отметил, что на некоторые товары скачок цен будет резким и неожиданным.

По прогнозу эксперта, рост цен начнется в августе. Сейчас на относительно стабильную стоимость влияют отсутствие основного экспорта и эмиссия гривны из-за финансирования покупки военных облигаций.

"Как показывает практика, примерно через 3-4 месяца возросшая денежная масса приводит к инфляции и росту цен", - отметил Кущ.

Он также спрогнозировал, что стоимость отдельных товаров поднимется на 30-40%. Зато вырастет и инфляция - ее "увеличение" прогнозируют в размере 20%.

Куст предполагает, что из-за необходимости прокормить страну в условиях недобора урожая, власть, скорее всего, введет мораторий, который будет касаться вывоза основных продуктов питания за границу.

Ранее украинские эксперты спрогнозировали значительное снижение цен на томаты.

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