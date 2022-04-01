Кабинет министров на сегодняшнем заседании перераспределил 73,3 млрд грн государственного бюджета, которые направит на ключевые нужды армии и экономики.
Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня примем решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. Эти средства будут перераспределены из других бюджетных программ и направлены в первую очередь на обеспечение ключевых потребностей нашей армии и нашей экономики. Все для фронта, все для победы. Это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - сказал он.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.
- 31 марта 2022 года стало известно о том, что Украина получит новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского союза и США.