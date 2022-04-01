Средства будут перераспределены из других бюджетных программ.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании перераспределил 73,3 млрд грн государственного бюджета, которые направит на ключевые нужды армии и экономики.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня примем решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. Эти средства будут перераспределены из других бюджетных программ и направлены в первую очередь на обеспечение ключевых потребностей нашей армии и нашей экономики. Все для фронта, все для победы. Это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - сказал он.

Война против Украины: