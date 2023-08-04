Россия уже израсходовала 57,4% своего нового годового оборонного бюджета.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия удвоила свои целевые расходы на оборону на 2023 год до более чем 100 миллиардов долларов, что составляет треть всех государственных расходов.

Как сообщает Reuters, со ссылкой на правительственный документ страны-агрессора, только в первой половине 2023 года Россия потратила на оборону на 12%, или 600 миллиардов рублей, больше, чем 4,98 триллиона рублей (54 миллиарда долларов), которые она изначально планировала на 2023 год.

Расходы на оборону за первые шесть месяцев 2023 года составили 5,59 трлн рублей, что составляет 37,3% от общей суммы 14,97 трлн рублей, потраченных за этот период, говорится в документе. Бюджетным планом России предусмотрено 17,1% от общего объема средств, расходуемых на "Национальную оборону".

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Как говорится в материале, рост военных расходов поддерживает умеренное восстановление экономики России в этом году за счет роста промышленного производства, но уже привел к дефициту бюджетных финансов в размере около 28 миллиардов долларов, что усугубляется падением доходов от экспорта.

Увеличение расходов на оборону, в связи с полномасштабным вторжением в Украину, может еще больше увеличить дефицит, в то время как рост производства может поглотить другие сектора и вытеснить частные инвестиции.

Расчеты Reuters на основе документа показали, что Россия потратила 19,2% на оборону за первые шесть месяцев от всех первоначально запланированных расходов бюджета на 2023 год в целом.

По последним общедоступным данным, в январе и феврале Москва потратила на армию 2 триллиона рублей. Расходы бюджета в первом полугодии текущего года на 2,44 трлн рублей превышают аналогичный период 2022 года. Согласно документу, 97,1% этой дополнительной суммы было направлено в оборонный сектор.

В документе представлена новая оценка ежегодных расходов на оборону в размере 9,7 трлн рублей, что составляет одну треть от общего целевого показателя расходов в 29,05 трлн рублей, что будет самой высокой долей как минимум за последнее десятилетие.

В период с 2011 по 2022 год Россия тратила минимум 13,9% и максимум 23% своего бюджета на оборону. Согласно документу, Россия уже израсходовала 57,4% своего нового годового оборонного бюджета.

Как заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, оборонная промышленность агрессора ежемесячно производит больше боеприпасов, чем за весь 2022 год.

В этом году финансирование школ, больниц и дорог уже было сокращено в пользу обороны и безопасности.

Война в Украине и расходы агрессора

В августе 2022 года финансист Билл Браудер заявил, что 80% денег, которые оккупанты должны были потратить на войну против Украины, украли российские чиновники.

Расходы российского бюджета на финансирование армии, брошенной на войну с Украиной, на начало мая превысили 3 трлн. По данным Минфина, только по открытым статьям в разделе "Национальная оборона" из бюджета РФ потратили 789,8 млрд руб. по состоянию на 15 мая. К этой сумме нужно добавить еще секретные расходы - 3 трлн руб., из которых 80% (2,4 трлн руб.) достается военным.

В среднем каждый месяц боевых действий обходится бюджету РФ примерно в 720 млрд руб. Это два годовых бюджета богатых регионов, таких как Ямало-Ненецкий или Ханты-Манийский автономные округа (330 млрд руб.). Ежедневно военная машина "съедает" порядка 30 млрд руб. — сумму, сопоставимую с той, что беднейшие регионы собирают в казну за год.

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