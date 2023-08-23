Москва позволит западным компаниям купить замороженные российские активы за те средства, что застряли в России.

Россия предложила Западу "поменяться" замороженными активами: западным компаниям, которые не могут вывести капиталы из РФ Кремль предлагает забрать российские активы, замороженные Западом в рамках санкций. Об этом пишет Financial Times.

Согласно предложению, которое озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов, Москва позволит заинтересованным западным инвесторам "приобрести" замороженные российские активы на Западе, "расплатившись" своими активами, застрявшими в России.

Таким образом хотят обменять 1,1 миллиарда долларов, которые преимущественно принадлежат мелким инвесторам и были инвестированы российскими холдингами на Западе. По словам Силуанова, остальные подробности будут изложены в соответствующем указе, который должен подписать Владимир Путин.

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В российском Центробанке говорят, что этот обмен будет "добровольным", а принудительной экспроприации западных активов в России не будет.

"Но любая потенциальная сделка будет осложнена юридическими трудностями и трудностями с соблюдением законодательства для западных инвесторов относительно распоряжения своими активами в России", – пишет FT со ссылкой на источник, знакомый с деталями российского предложения.

Западные чиновники сообщили Financial Times, что они не знали об этом предложении и что никаких переговоров по потенциальному обмену активами не ведется. Один европейский чиновник добавил, что они видят мало возможностей для подробных переговоров по такому соглашению.

Издание выражает сомнение, что западные правительства согласятся на любое соглашение, которое приравнивает российские активы, замороженные в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, с западными активами, которые находятся в России, конфискацию которых они считают незаконной.

Замороженные российские активы на Западе

По оценкам FT, почти 200 миллиардов евро российских активов были заморожены санкциями в Euroclear, крупнейшей в мире расчетной компании. 180 миллиардов из которых являются резервами российского центрального банка.

Сейчас на Западе ищут способы законного использования этих активов в качестве финансовой помощи Украине. Однако есть серьезное опасение, что этот шаг спровоцирует Кремль к экспроприации западных активов в России, которые там до сих пор остаются. В начале этого года такая экспроприация уже коснулась активов энергетических компаний Германии и Финляндии Uniper и Fortum, а также французского молочного гиганта Danone и датского производителя пива Carlsberg.

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