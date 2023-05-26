Совет Европы создал цифровой реестр ущерба в качестве первого шага к механизму компенсации.

Британские официальные лица подтвердили, что Великобритания, вероятно, не будет использовать российские государственные активы в течение некоторого времени после окончания войны в Украине. Они будут заморожены до тех пор, пока Москва не согласится выплатить компенсацию за нанесенный ею ущерб. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, саммит Совета Европы создал цифровой реестр ущерба для Украины в качестве первого шага к международному механизму компенсации жертвам российской агрессии. В общей сложности 44 страны и ЕС заявили о своем намерении поддержать новый реестр убытков.

По данным издания, около 300 миллиардов долларов из резервов российского центрального банка находились в странах G7 на момент замораживания, но картирование активов еще не завершено.

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Чиновники говорят, что работа над возможностью конфискации российских государственных активов продолжается день и ночь, но решение пока не найдено.

Как сообщается, в последнее время набирает силу стратегия, согласно которой Запад удерживает активы до тех пор, пока Россия не согласится выплатить компенсацию.

Палата общин уже приняла предложение, требующее от правительства разработать план использования российских государственных активов.

Реестр убытков, нанесенный Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях в Рейкьявике подписали политическую декларацию о создании реестра убытков, причиненных агрессией России Украине.

Реестр создан на начальный трехлетний период. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что теперь необходимо обеспечить непосредственно работу реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления.

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