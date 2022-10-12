До окончания аукциона осталось 10 часов.

В Украине на одном из аукционов монету номиналом в 5 копеек продают за немалую цену – от 4000 гривень или около $136.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Violity.

Продавец утверждает, что пробные 5 копеек были изготовлены в 1992 году из немагнитной стали. Степень редкости монеты – 7 из 7, а примерный тираж – не менее 300 экземпляров. Состояние монеты и дефекты автор предлагает оценить по фото.

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Лот было опубликовано 28 сентября и сейчас за ним следит 147 человек, при этом пруд уже 37. До окончания аукциона осталось 10 часов.

Ранее УНИАН писал, что с 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривень образцов 2003-2007 годов (то есть предыдущего поколения) с целью постепенной их замены на обновленные денежные знаки. Успейте обменять!

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