За принятие проекта закона в первом чтении проголосовали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада в ходе заседания одобрила в первом чтении законопроект об упрощении экспорта украинской продукции, который предусматривает расширение возможностей Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) осуществлять страхование и перестрахование, удешевление кредитования экспорта, а также увеличение размера первоначального уставного капитала ЭКА до не менее 2 миллиардов гривень.

Читайте такжеВ Минэкономики анонсировали обновление экспортной стратегии страныКак передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта" по обеспечению эффективного функционирования экспортно-кредитного агентства" (№ 3793) в первом чтении проголосовали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается решить ряд вопросов, в частности, дополнительно расширить возможность ЭКА осуществлять страхование и перестрахование экспортного факторинга.

Согласно тексту законопроекта, контрольный пакет акций в уставном капитале ЭКА будет принадлежать государству и не будет подлежать приватизации.

При этом отчуждение корпоративных прав государства в размере пакета акций ЭКА, который не является контрольным, осуществляется в соответствии с законодательством по вопросам приватизации.

Право инициативы хотят передать в правление ЭКА, оставив обязательное согласование наблюдательным советом. Предлагается также оставить только один вид государственной помощи - государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств ЭКА.

Что этому предшествовало

Решение о юридическом создании Экспортно-кредитного агентства в форме частного акционерного общества для поддержки отечественных экспортеров правительство приняло еще в феврале 2018 года.

Кабинет министров планировал, что до конца 2020 года Экспортно-кредитное агентство начнет полноценно работать.

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Автор: Богдан Слуцкий