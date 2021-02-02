Отечественная дипломатия должна использовать эти изменения во благо украинскому экспорту.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка прогнозирует, что в ближайшие десять лет правила международной торговли заметно эволюционируют.

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Об этом он заявил во время обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

"В ближайшие десять лет нас ждёт эволюция самих правил международной торговли. Это чрезвычайно важная вещь. На сегодняшний день существующие правила, с одной стороны, справедливые, а с другой стороны – они всегда играют на руку развитым странам, а не странам, которые развиваются. И наше задание для экономической дипломатии состоит в том, чтобы та эволюция правил, которая будет происходить, делала комфортной работу наших компаний за границей", - сказал Качка.

По его словам, уже сейчас наблюдается эволюция рынка государственных закупок в Европе и США, а также реализуются экологические инициативы, с помощью которых будет осуществляться контроль за импортом.

Что этому предшествовало

Согласно последнему обновленному макропрогнозу Кабинета министров, экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 миллиарда долларов, в 2022-м – 64,018 миллиарда долларов, в 2023-м – 69,284 миллиарда долларов.

При этом импорт в 2021, 2022 и 2023 годах составит соответственно 70,591, 77,661 и 86,28 миллиарда долларов.

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Автор: Дмитрий Шварц