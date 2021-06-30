Речь идет об укреплении корпоративного управления в банках и приведении структуры капитала банков и требований к капиталу в соответствие с положениями законодательства ЕС.

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законы с целью совершенствования организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и другие вопросы функционирования банковской системы» (№4367) проголосовали 279 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, предлагаемые изменения необходимы, в частности, для укрепления корпоративного управления в банках и приведения структуры капитала банков и требований к капиталу в соответствие с положениями законодательства Европейского Союза.

«Целью законопроекта является совершенствование регулирования деятельности банков и банковских групп, укрепление банковской системы Украины, устранение накопленных проблемных вопросов, выявленных во время наблюдательной и регуляторной деятельности Национальным банком, а также приведение законодательства Украины к стандартам ЕС по организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента в банках», - сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие законопроекта повысит качество выполнения Нацбанком своих функций в сфере банковского регулирования, будет способствовать повышению уровня надзора за банками и банковской системой в целом, гармонизирует положения украинского законодательства с законодательством ЕС в банковской сфере. Кроме того, принятие документа позволит повысить прозрачность и стабильность банковской системы Украины и будет способствовать защите прав вкладчиков и других кредиторов банка.

Выведение банков с рынка

30 июня 2021 года Верховная Рада одобрила внесение изменений в некоторые законодательные акты для совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

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Автор: Екатерина Жирий