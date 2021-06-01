Законопроект был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который вносит изменения в ряд законодательных актов и регулирует отдельные вопросы процедур банкротства на период борьбы с распространением COVID-19.

За данное решение проголосовали 314 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, инициатором законопроекта №4220 выступил президент Владимир Зеленский, а его целью является предоставление дополнительных компенсаторных мер для проведения процедур банкротства во время карантина.

«Президент предлагает несколько изменений. Во-первых, предлагается уточнить, каким образом будет происходить собрание кредиторов и опрос путём видеоконференции. В частности, мы предусматриваем, что будет происходить идентификация по ЭЦП (электронная цифровая подпись – УНИАН). Предлагается усовершенствовать уточнение условий и характер ответственности арбитражного управляющего – президент предлагает уточнить, что освобождается арбитражный управляющий исключительно от дисциплинарной ответственности», - сказала она.

Также, по словам замминистра, законопроект определяет условия для продолжения некоторых сроков процедуры, а именно – что они будут продолжены исключительно судом и по ходатайству кого-то из участников.

Закон о банкротстве на время карантина

В июне 2020 года Верховная Рада приняла закон о недопущении злоупотреблений в сфере банкротства на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению в стране коронавирусной болезни COVID-19.

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Автор: Дмитрий Шварц