Предполагается, что цифровое евро будет представлять собой смесь между обычными деньгами и криптовалютами.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выборе пяти компаний, среди которых есть и техногигант Amazon, для разработки прототипа цифрового евро. Эксперты говорят, что это будет смесь между обычными деньгами и криптовалютами.

Другими четырьмя компаниями выбранными европейским центробанком являются испанский CaixaBank, французский Worldline SA, итальянский Nexi SpA и EPI, сообщает Bloomberg. Каждая из них возьмет на себя различную роль в создании прототипа.

Цель этого прототипирования – проверить, насколько хорошо технология, лежащая в основе цифрового евро, интегрируется с прототипами, разработанными компаниями – говорится в заявлении ЕЦБ. Видео дня

Как отмечает Bloomberg, ЕЦБ, вероятно, станет одним из первых центральных банков стран с развитой экономикой, которые выпустят цифровую форму своей валюты, и официальные лица указывают на середину этого десятилетия для возможного внедрения.

В настоящее время компания находится на двухлетней "фазе расследования" проекта цифрового евро и не принял официального решения о его запуске.

Напомним, на днях УНИАН сообщал, что майнинг официально умер. Причиной послужило "слияния" Ethereum, в ходе которого вторая по популярности цифровая монета в мире успешно перешла от Proof of Work (PoW) к Proof of Stake (PoS).

Отмечается, что даже при слегка положительном, чистом результате нужно от 20 до 70 лет, чтобы окупить стоимость большинства видеокарт.

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