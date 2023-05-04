Российское золото направляется в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, агрессор продолжает активно зарабатывать на торговле золотом.

Как говорится в материале Bloomberg, санкции Запада не мешают России продавать золото, поскольку малоизвестные компании-посредники находят новых покупателей в других странах.

Теперь вместо массовых поставок в Лондон российское золото направляется в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию.

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Охранные компании, такие как Brink's Co. и Loomis, прекратили перевозку российских слитков после начала войны в Украине, однако пробел был заполнен другими компаниями.

По данным ImportGenius, с марта по август 2022 года через Гонконг было отправлено российское золото на 300 млн долларов.

Через аэропорт Стамбула в период с марта по август прошло около 305 млн долларов российского золота.

ОАЭ стали основным направлением экспорта российского золота. За этот период Paloma Precious DMCC, трейдер с офисами свободной зоны Дубая и золотого рынка, импортировал золото на сумму 109 млн долларов.

Примечательно, что некоторые торговцы в Дубае позиционирует себя как торговцы зерном.

Война в Украине и российское золото

24 марта 2022 года Министерство финансов США заявило о том, что санкции США в отношении Российской Федерации коснутся операций с золотом. Для Центробанка РФ ограничили возможность использования золотовалютных резервов.

22 июня 2022 года Швейцария впервые с 24 февраля импортировала золото из России.

В июле 2022 года сообщалось о том, что для финансирования войны против Украины Россия тайно вывозит незаконно добытое в Судане золото.

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