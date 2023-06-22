Обменники соглашаются принять старую или изношенную купюру, но по новому курсу, который внезапно изменился в учреждении не в пользу клиента.

Украинцы жалуются на новые схемы валютных обменников по обмену изношенных или старых банкнот иностранной валюты, которые они используют, несмотря на меры Национального банка по усилению контроля за таким обменом.

Так, в соцсетях сообщают о новом способе обменников заработать на приемке старых или изношенных банкнот: сначала в обменнике отказываются принимать купюру, а после намерения клиента пожаловаться на горячую линию НБУ сразу сообщают, что могут принять банкноту, но при этом у них внезапно происходит изменение обменного курса не в пользу клиента.

"Когда им сообщаешь о намерении написать жалобу или звонишь в полицию, на горячую линию НБУ или их руководителю – сразу сообщают, что не против принять купюру, но у них произошло изменение курса валюты. Мне предложили новый курс на уровне 33,12 грн", - говорится в одном из таких сообщений в соцсетях.

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Следует отметить, что по состоянию на 22 июня продать доллары в обменниках можно в среднем за 36,80 грн/долл., то есть предложенный курс намного ниже и невыгоден для клиента.

УНИАН обратился по телефону в пресс-службу Национального банка, но там трубку не взяли, поэтому был направлен запрос по электронной почте. Как только будет ответ, проинформируем читателей относительно позиции регулятора по этому вопросу.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что на самом деле ни банкам, ни обменным пунктам пока не запрещено менять курсы в течение банковского дня.

"Причин для таких действий, в зависимости от конъюнктуры, может быть несколько: от банальной нехватки наличности и необходимости того или иного "обменника" как можно скорее приобрести/продать определенную сумму денег вплоть до более "глобальной" причины - утоления ажиотажа", - сказал он.

По словам эксперта, в таком случае спред - разница между курсом покупки и продажи - больше похожа на "пропасть": она может быть больше, к примеру, за 1 грн (в нормальных условиях спред не будет выше 0,15 грн, в условиях войны считается нормальным спред в 0,3 грн). Также вызвать резкие изменения курсов могут определенные негативные явления (военные, политические, техногенные, климатические и т.д.) .

"В случае с достаточно жесткими требованиями НБУ относительно изношенных купюр, быстрая смена курса может быть мотивирована только рисками конкретного обменника самому потерять на стоимости конкретной купюры. То есть, скорее всего, обменники, меняя курс, просто закладывают свои риски или, если более корректно, перекладывают их на клиентов", - отметил Лесовой.

Афера с обменом валют - детали

Недавно начала распространяться информация, что украинские валютные обменники стали отказывать клиентам в обмене старых и изношенных купюр или соглашались проводить такой обмен только с комиссией.

В Нацбанке отметили, что банкноты всех номиналов долларов США остаются законным платежным средством, никто не имеет права ограничивать клиентов в их обмене, а уполномоченные учреждения не имеют права устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, что является законным платежным средством на территории соответствующего государства.

20 июня в Верховной Раде было зарегистрирован законопроект, которым предлагается штрафовать обменники за отказ в проведении операций обмена валют.

В тот же день стало известно, что Национальный банк усилил контроль банками и обменниками по принятию банкнот из-за частых случаев, когда учреждения отказываются обменивать старые или изношенные долларовые купюры.

Так, регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования. В то же время с банкнотами, которые имеют признаки значительного износа, должны осуществляться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений.

Максимальный размер штрафа для банков за нарушение требований НБУ составит до 400 тысяч гривень и планируется его увеличение за существенные нарушения. Для небанковских финансовых учреждений штраф составит до 5% от размера собственного капитала учреждения.