Объект продали за 120 миллионов гривень при стартовой цене в 54,7 миллиона гривень.

Фонд государственного имущества приватизировал на аукционе Мариловское место осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта в Тернопольской области за 120 миллионов гривень, тогда как стартовая цена объекта составляла 54,7 миллиона гривень.

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Об этом сообщается на странице ФГИУ в социальной сети Facebook.

"Несколько минут назад завершился аукцион по продаже имущества Мариловского МОД и хранения спирта (Тернопольская область). Это уже седьмой объект спиртовой отрасли, для которого мы привлекли частного инвестора. За объект приватизации на торгах соревновались 2 компании, а стартовая цена выросла в 2,2 раза - с 54,7 миллиона гривень до 120 миллионов гривень. После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Мариловского МОД будет считаться официально завершенным", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.

Правительство начало приватизацию "Укрспирта", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

На сегодня продано уже шесть заводов "Укрспирта". Так, в октябре текущего года Фонд госимущества продал Немировское место осуществления деятельности (МОД) за 55 миллионов гривень, Артемовское МОД за 50 миллионов гривень, Овечацкое МОД за 53 миллиона гривень, Лопатинское МОД за 50 миллионов гривень, а также Бершадское МОД за 19,8 миллиона гривень, а Суходольское МОД во Львовской области - за рекордные 60,3 миллиона гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц