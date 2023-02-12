Курс наличного евро 12 февраля составляет 42,40 грн/евро.

Курс наличного доллара в ПриватБанке сегодня, 12 февраля, остался на уровне предыдущих дней - 39,80 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне субботы и составляет 42,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,30 грн/долл., евро - 41,40 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,80 грн.

Курс валют в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, до полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни. Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл. Также были введены ограничения по покупке валюты населением.

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

А уже 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в Украине - прогнозы

В проекте государственного бюджета на 2023 год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце года чиновники прогнозировали его на уровне 50 грн/долл.

Недавно глава НБУ Андрей Пышный заявил, что существует серьезная угроза для курса гривни к доллару в 2023 году. Ведь из-за войны Нацбанк допустил избыток денежной массы в банковской системе, который может оказаться на валютном рынке, что обвалит курс.

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса отмечает, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

А директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень. Козырев также спрогнозировал, что Украине не удастся полностью избежать девальвации в 2023 году.

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