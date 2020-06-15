"Приватбанк" запустил единое приложение "Приват24" для физлиц и бизнеса

В дальнейшем планируется упростить функционал мобильного "Приват24" для предпринимателей.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" первым в Украине запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе "Приват24", сообщила пресс-служба банка.

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Отмечается, что теперь предприниматели, которые обслуживаются в "ПриватБанке", смогут работать со счетами в привычном для них "Приват24" для физических лиц. Чтобы пользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии.

"Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы - так делали раньше и мы, но еще в прошлом году поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей в "Приват24" для физических лиц", - цитирует пресс-служба руководителя направления малого и среднего бизнеса "ПриватБанка" Сергея Клюева.

По его словам, в дальнейшем планируется упростить функционал мобильного "Приват24" для предпринимателей, а именно сделать еще более удобными платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе "Приват24Бизнес".

Как сообщал УНИАН, ранее "ПриватБанк" добавил в "Приват24" новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня 2020 года.

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