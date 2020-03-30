Как оплатить коммуналку онлайн (лучшие сервисы и методы)

В 2020 году существует множество способов оплатить коммуналку онлайн при помощи своего компьютера или смартфона.

Пускай в Украине бушует коронавирус, а на улицу лишний раз лучше не выходить, это не отменяет того факта, что за коммунальные платежи нужно продолжать платить своевременно.

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Об этом сообщает Главред.

"Многие коммунальные предприятия страны уже объявили, что никаких поблажек из-за эпидемии Covid-19 делать не будут. Но это вполне предсказуемо, ведь в 2020 году существует множество способов оплатить коммуналку онлайн при помощи своего компьютера или смартфона. Рассказываем о самых удобных методах это сделать", - гоорится в сообщении.

Как оплатить коммуналку через Приват24 – инструкция

ПриватБанк продолжает оставаться одним из самых популярных банков Украины. Во многом это связано с возможностями его интернет-банкинга и мобильного приложения. Через них можно с легкостью оплатить все коммунальные платежи за раз.

Если вы пользуетесь ПК-версией Приват24, то найдете возможность оплатить коммуналку в пункте "Мої платежі". В нем автоматически анализируется ваш адрес проживания, чтобы выдать счета сразу за все коммунальные услуги. Если сервис ошибся, то вы можете вручную ввести реквизиты или адрес, чтобы оплатить коммуналку.

В обновленной версии мобильного приложения Приват24 оплата коммунальных счетов спрятана в пункте "Платежи". Там вас перекинет в меню выбора адреса проживания, по которому необходимо заплатить. Выбрав правильный, вы сможете отрегулировать сумму оплаты и проверить правильность введенного лицевого счета для каждого предприятия. Свой лицевой счет вы можете узнать у своих коммунальных предприятий, также он записан в коммунальной книге.

Как оплатить коммуналку через Монобанк с мобильного телефона – инструкция

Популярные нынче мобильный банк Монобанк отличается отсутствием отделений, благодаря чему его создатели уделяют все свое время приложению для смартфонов. В результате оно стало самым удобным на украинском рынке, в нем есть обилие возможностей, которыми конкуренты похвастаться не могут. И коммунальные счета оплатить через Монобанк тоже не проблема.

Для этого нужно выбрать пункт "Інші платежі", который находится прямо в главном меню. Следом выберите подпункт "Комуналка та інтернет". Там вновь проверьте правильность введенного адреса, если что – добавьте его вручную. Также вы можете отредактировать все лицевые счета, чтобы деньги точно ушли по назначению.

Затем только и остается, что выбрать сумму, которые хотите перевести, и совершить оплату.

Как оплатить коммуналку через Ощад 24/7 – инструкция

Ощадбанк тоже продолжает удерживать свою аудиторию. Через этот банк осуществляются многие социальные выплаты, так что ничего удивительного. И с помощью него тоже можно решить проблемы с коммунальными счетами.

Если вы работаете с Ощад 24/7 через ПК, то вам для начала нужен пункт "Платежі та перекази". Там вы найдете подпункт "Комунальні платежі". Но учтите, что Ощад 24/7 поддерживает не все области Украины.

Найдя свою область, далее вам потребуется выбрать вид коммунальной услуги, задолженность по которой вы хотите погасить. Следом введите номер лицевого счета, который должен предоставить вам поставщик коммунальных услуг. Введя необходимую сумму, просто подтвердите оплату.

Мобильное приложение работает аналогичным образом. Для начала нужно выдвинуть боковое меню, проведя пальцем вправо. Там выберите пункт "Платежі", затем – "Комунальні платежі", а все остальные шаги идентичны компьютерной версии.

Как оплатить коммуналку через УкрСиббанк онлайн – инструкция

УкрСиббанк тоже позволяет оплатить коммунальные услуги без необходимости лишний раз покидать дом. Для этого необходимо воспользоваться приложением UKRSIB online.

В нем вы найдете отдельный пункт "Комуналка", который определит вашу задолженность на основе адреса проживания. Но вы всегда можете отредактировать лицевые счета, если что-то вдруг заполнилось неправильно.

Оплата коммуналки Портмоне – инструкция

Но довольно с приложениями отдельных банков и перейдем к общим сервисам оплаты. Один из самых популярных подобных сайтов – Portmone. В нем собраны все коммунальные предприятия со всех областей Украины. Достаточно лишь найти свое, ввести лицевой счет и совершить платеж.

Однако каждый раз искать в огромном списке нужное предприятие, чтобы платить коммуналку через интернет, немного неудобно. Потому на сайте присутствует функция, позволяющая оплатить коммуналку по реквизитам. Просто узнайте их у своего поставщика услуг, а в комментариях к платежу укажите свой лицевой счет, ФИО и назначение.

Оплата коммуналки EasyPay – инструкция

Еще один сервис для совершения платежей – EasyPay. В нем есть удобная система поиска, которая поможет отыскать нужное коммунальное предприятие даже в том случае, если вы не помните, как оно точно называется. Главное – перепроверьте правильность своих лицевых счетов для каждой коммунальной услуги.

Процесс оплаты предельно прост. Находите нужную коммунальную услугу и предприятие, вводите лицевой счет и сумму, которую хотите заплатить. Далее просто подтверждаете денежный перевод при помощи смартфона.

Оплата коммуналки iPay – инструкция

​Возможности iPay полностью повторяют предыдущие две сервиса. В нем точно так же нужно искать свое предприятие, вводить лицевой счет и совершать оплату. Если поиск не увенчался успехом, всегда можно ввести реквизиты.

А напоследок – небольшой нюанс. Если вы задаетесь вопросом "как оплатить коммуналку без комиссии?", то интернет-варианты тут вряд ли вам помогут. Дело в том, что разные банки и сервисы договариваются с разными предприятиями, что создает достаточный уровень конкуренции. Так что какая-то комиссия будет в любом случае. Впрочем, банки часто устраивают акции, которые помогут более выгодно оплатить коммуналку онлайн.