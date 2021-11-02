Банк в своей отчетности подтверждает, что депозитные средства компаний семьи не списаны со счетов, заявил адвокат Игоря Суркиса.

Годовая финансовая отчетность группы "Приватбанк", опубликованная на официальном сайте организации и датированная 2020 годом, подтверждает наличие средств компаний семьи Суркисов на счетах в Приватбанке, которые якобы ранее были списаны в рамках процедуры bail-in.

Об этом сообщил УНИАН адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

"По состоянию на 31 декабря 2020 года к срочным депозитам юридических лиц включено около 8,1 млрд грн средств клиентов кипрского филиала Приватбанка, которые были предметом конвертации в капитал при национализации 2016 года, то есть, были предметом списания. Указанные средства не были перечислены филиалом банка из-за запрета Центрального банка Кипра на проведение филиалом межбанковских расчетов с банком и из-за судебных исков, открытых по этим средствам", – процитировал документ Алексеев.

Читайте такжеАдвокат рассказал об исковых требованиях Суркиса к Порошенко и ГонтаревойПо словам адвоката, сам Приватбанк в своей отчетности подтверждает, что депозитные средства компаний не списаны со счетов.

"Отдельные представители и Приватбанка, и их юридические советники заявляют, что средства вкладчиков на Кипре были списаны в капитал банка, то есть таких средств сейчас вообще не существует. Есть голословные заявления – а есть факты. Эти факты могут кому-то не нравиться – но они совершенно четко опровергают ложь и ошибочность заявлений представителей как Приватбанка, так и их юридических советников. Удивляет только то, что на официальном сайте они публикуют правдивые данные, а в их речах звучат совсем другие заявления. Однако я доверяю официальной отчетности Приватбанка больше, чем противоречивым заявлениям некоторых сотрудников этого учреждения", – подчеркнул Игорь Алексеев.

"Во всей этой истории меня, откровенно говоря, удивляет позиция Приватбанка. Я реально не понимаю, на что рассчитывают представители этого финучреждения. Ведь очевидно, что деньги придется возвращать. Другой вопрос – сколько. С каждым днем эта сумма растет и будет расти. Поэтому мне кажется, что наконец-то в этом вопросе нужно поставить точку", – резюмирует адвокат.

Автор: Григорий Бондарь