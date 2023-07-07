Американскую валюту можно продать по курсу 36,60 грн/долл.

Курс наличного доллара у "ПриватБанка" 7 июля подешевел на 5 копеек – до 37,20 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро по гривне подорожал на 5 копеек – до 40,95 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 39,95 грн / евро.

Рынок валют в Украине - прогнозы

Как сообщал УНИАН, наличный курс доллара в Украине на текущей неделе, с 6 по 12 июля, в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,60 до 37,50 грн/долл.

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Таким прогнозом поделился аналитик Алексей Козырев. По мнению эксперта, в украинских обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты на этой неделе будет находиться в пределах от 36,80 до 37,45 грн/долл.

Аналитик считает, что НБУ не будет сейчас снижать официальный курс доллара, так как сейчас ситуация очень нестабильная и зерновой коридор может быть закрыт вообще.

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