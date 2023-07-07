Рост тарифов нивелировался укреплением курса гривны и торможением роста цен на продовольствие.

Повышение тарифов на электроэнергию в июне было больше, чем ожидал Национальный банк, однако это не повлияло на дальнейшее замедление инфляции.

Согласно макроэкономическому и денежно-кредитному обзору регулятора, укрепление гривны на наличном валютном рынке, действие факторов предложения продовольствия, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий способствовали замедлению темпов инфляции. По оценкам НБУ, эти факторы все же перевесили эффекты от повышения тарифов на электроэнергию.

Отмечается, что в дальнейшем медленнее дорожали продовольственные товары, в частности благодаря ослаблению давления со стороны расходов на сырье и топливо, восстановлению производственных и логистических цепей.

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Так, снижение экспортных цен, а также ограничение транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление подорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Кроме этого, в июне продолжалось уменьшение цен на крупы и муку из-за низких экспортных цен и достаточных для обеспечения внутренних потребностей запасов зерновых.

"Притормозил и рост цен на тепличные овощи, преимущественно за счет расширения предложения. Этот же фактор обусловил снижение цен на яйца за месяц, хотя годовые темпы роста остались высокими из-за эффектов базы сравнения и увеличения экспорта", - говорится в документе.

Также отмечается, что в июне продолжалось снижение цен на топливо благодаря наличию значительных запасов, снижению мировых цен на нефть, усилению конкуренции и высокой базе сравнения. Зато в июне были повышены тарифы на электроэнергию для домохозяйств, несколько больше, чем ожидал НБУ, что однако не помешало дальнейшему снижению инфляции.

Инфляция в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в мае инфляция замедлилась до 15,3%. Национальный банк ожидает, что снижение инфляции в Украине будет продолжаться в дальнейшем, хотя и более умеренными темпами.

Кабинет министров с 1 июня повысил тариф на электрическую энергию для населения почти вдвое, до уровня 2,64 грн за кв-час. До этого в Украине действовал тариф 1,44 грн за потребление до 250 кВт-ч и 1,68 грн за потребление больше этого объема.

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