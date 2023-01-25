Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке"остался на уровне предыдущего дня – 40,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 20 копеек – до 43,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 42,40 грн/евро.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,98 грн.

Война и ситуация с курсом:

До полномасштабного вторжения России в Украину в стране был плавающий курс гривни.

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: