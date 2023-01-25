Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,55 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 43,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл., евро - 42,85 грн за евро.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину в стране был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

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