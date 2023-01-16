Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего дня - 40,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 42,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро - 41,90 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Ситуация с курсом гривны в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля прошлого года Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом доллара: прогнозы экспертов

К концу зимы наличный курс гривни может вернуться к 41-42 грн/долл. "В последнее время наблюдается рост спроса на наличную валюту и снижение курса наличной гривны. В январе-феврале ожидается продолжение этой тенденции", - отметил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

О том, что ближайшие один-два месяца курс доллара вряд ли изменится говорят в" ОТП Банке", а вот через это время возможен рост стоимости американской валюты до отметки в 40,00 грн/долл.

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