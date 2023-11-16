Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 16 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,60 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 40,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн, евро - по курсу 39,85 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 40,82 грн.

Курс валют в Украине

Несколько ранее УНИАН сообщал, что средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,65 грн), евро – 40,75 грн/евро (курс продажи – 40,50 грн/евро).

Как рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН, на следующей неделе, с 20 по 26 ноября, ситуация на валютном рынке будет оставаться прогнозируемой: на рынке возможны частые изменения курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, однако эти изменения будут не существенными. Коридор возможных колебаний курсов на наличном рынке будет в пределах 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€.

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