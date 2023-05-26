Доллар в банке подорожал, а евро наоборот потерял в цене.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 3 копейки - до 37,45 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 5 копеек - до 40,70 грн/евро.

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Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 грн/долл., евро - 39,70 грн / евро.

Курс валют в Украине - прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной и прогнозируемой под действием различных факторов, и наличный курс валют вряд ли претерпит какие-то существенные изменения. Об этом рассказал директор департамента казначейства Банка "Cominbank" Герман Марченко.

По его словам, на валютный рынок в апреле будет влиять ряд факторов, среди которых самые главные-это незначительный уровень инфляции (за 2 месяца года инфляция в Украине составила 1,5%, что является положительным для украинской экономики), получение международной финансовой помощи, сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке

Как сообщал УНИАН, курс доллара в обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя и составляет 37,60 грн/долл. В то же время евро потерял в цене 5 копеек и составляет 40,80 грн/евро.

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