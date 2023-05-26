Курс гривни по отношению к доллару в обменниках остался на уровне предыдущего показателя.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 26 мая, остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,20 грн за долл., евро - 40,20 грн за евро.

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Что будет с курсом валют в Украине - прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, по прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в период с 29 мая по 4 июня ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой: наличный курс при незначительных текущих колебаниях будет предшествовать в новых "майских" пределах 37-38 грн/долл., 40-41 грн/евро.

Эксперт отметил несколько главных экономических факторов, которые будут влиять на курс валют. Это эффективные действия НБУ, экономическая деятельность внутри страны и системное поступление макрофинансовой помощи от стран-партнеров.

В то же время руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что курс доллара в Украине в ближайшие несколько недель ожидается на уровне от 36,5 до 37,5 грн/долл.

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