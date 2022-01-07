Клиент другого банка попытался снять деньги в банкомате "Привата", однако лишился их.

Клиент иностранного банка заявил, что лишился денег при попытке снять их с карты в банкомате "ПриватБанка".

Об этом он написал на сайте "Минфин".

По его словам, инцидент произошел 4 января в банкомате, расположенном в одном из магазинов Кривого Рога.

"Снимал с зарубежной банковской карты. В тот момент, когда банкомат уже должен был выдать наличные, он почему-то выключился и выплюнул карту. Через минут 5 включился и начал работать в обычном режиме. Наличные так мне и не вернул. Списание денег с зарубежной карты произошло!", - пишет мужчина.

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В службе поддержки "Привата" ему сказали, что банк, который выдал карту, должен подать заявление о списании средств в "ПриватБанк".

"Из-за праздников плохая связь с зарубежным банком. Думаю что такие ситуации происходить не должны!", - добавил он.

Представитель "Привата" в ответном комментарии извинился за неудобства, заявив, что банк постоянно проводит модернизацию и обслуживание оборудования для избежания подобных ситуаций.

"В случае неуспешной операции, если средства списаны с карты, нужно обратиться в поддержку банка, выпустившего карту, для формирования заявки на возврат", - отметили в "ПриватБанке".

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