Вместе с тремя сообщниками осуществили сделку с закупкой неисправных модулей усиления мощности бортовых радиолокационных систем для СУ-27.

Контрразведка совместно с БЭБ и во взаимодействии с руководством АО "Украинская оборонная промышленность" ликвидировала схему присвоения государственных средств на приобретении комплектующих для истребителей ВСУ. Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27, сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн бюджетных гривен на закупке соответствующего авиаоборудования. Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля.

"Впрочем, дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить. Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества. На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн грн. В дальнейшем участники "схемы" планировали вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой", – информирует СБУ.

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Однако, правоохранители своевременно разоблачили сделку и поэтапно ее задокументировали. После этого на всю сумму договора в размере 3,9 млн грн был наложен арест и тем самым заблокированы попытки их присвоения.

Сейчас уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование, проверяется причастность фигурантов к совершению преступлений при заключении других оборонных договоров.

Отмечается, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

В Офисе генпрокурора информируют, что договор с ФЛП о якобы поставке комплектующих на 3,9 млн грн был заключен в августе 2023 года. Сейчас трем соучастникам избраны меры пресечения. В связи с неоднократной неявкой экс-директора госпредприятия суд предоставил разрешение на его задержание.

Недавние другие громкие дела о миллионных хищениях

Об одном из последних громких коррупционных скандалов стало известно в ноябре. Его фигурантами является председатель Госспецсвязи, его заместитель и другие должностные лица. Официально сообщалось, что детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн членам организованной группы всего из 6 человек. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Речь идет уже об экс-главе Госспецсвязи Юрие Щиголе.

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