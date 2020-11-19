Президент выразил идею уже сейчас разработать стимулы для бизнеса на случай введения в стране жестких карантинных мероприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца рабочей недели подготовить драфт законопроекта по облегчению ведения бизнеса для малых и средних предпринимателей.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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"До пятницы надо подготовить драфт законопроекта, это очень важно, чтобы все ускорить. И можем его подавать как неотложный от президента. Формат, в котором подавать, предусматривает, чтобы законопроект был согласован и было одинаковое понимание и в комитете, и в Министерстве финансов, и самое главное - у людей. Именно у людей, которым сейчас очень сложно", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Отдельно президент выразил идею уже сейчас разработать стимулы для бизнеса на случай введения в стране жестких карантинных мероприятий.

Также Зеленский обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем улучшение условий ведения бизнеса для ФОПов.

"Вам нужно чаще говорить с бизнесом. Я думаю, потому что им не хватает коммуникации, они многое не видят, что вы делаете, и не понимают, куда смотрит государство и куда идет", - заявил президент.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что Кабмин наработал законодательные изменения для облегчения ведения бизнеса. Правительство предлагает пересмотреть список нарушений, за которые предпринимателей будут штрафовать, а также размер штрафов.

"Напряжение сегодня касается, среди прочего, необоснованно высоких штрафов - там на самом деле миллионные штрафы, которые фактически приводят к банкротству предпринимателей. А штрафы должны стимулировать „отбеливание“ экономики, малого и среднего бизнеса", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что правительство готово идти на компромисс в вопросе кэшбека (норма о выплате покупателю 100% стоимости приобретенного товара, если покупатель пожаловался на продавца за нарушение порядка осуществления расчетных операций).

"Мы готовы говорить о компромиссе, о его возможной отмене или отсрочке", - заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что бизнес просит пересмотреть лимиты, при которых используются регистраторы расчетных операций (РРО) и которые влияют на размеры налогообложения, — перевести их в минимальные заработные платы. Таким образом, с ростом минимальной зарплаты будет увеличиваться и соответствующий лимит, в котором работает тот или иной ФОП. Также предприниматели настаивают на отмене требования о выдаче чеков при безналичном расчете, а также на дефискализации продажи товаров, кроме лекарств, плательщиками единого налога по безналичному расчету.

"Если идет расчет наличными средствами, должен быть соответствующий фискальный чек. Все остальные моменты, которые могли бы использоваться, мы проработали. В частности, в интернет-торговле - фискализация только за наличные. Все электронные РРО сегодня доступны", — заявил Шмыгаль.

История законопроекта о кассовых аппаратах

3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.

4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.

В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.

17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

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Автор: Богдан Слуцкий