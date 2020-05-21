Президент подписал противоречивый закон, который предприниматели назвали "налоговым террором"

Среди норм закона - расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Среди норм закона - расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний.

Эксперты отмечали, что законопроект №1210 разрабатывался и голосовался до начала экономического кризиса и пандемии, что существенно повлияло на значительное количество предложенных им изменений, поэтому реализация противоречивых норм не соответствует экономическим реалиям, которые сложились в сегодняшних условиях.

Одновременно с подписанием закона президент передал парламенту пакет предложений относительно внесения изменений в его текст. Эти изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами и бизнесом.

Также правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечения четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии.

Напомним, 16 января 2020 года парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве».

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 «налоговым террором».

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т. ч. Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и множество прочих.

В частности, в Федерации работодателей считают, что законопроект №1210 - угроза развитию бизнеса.

Эксперты Союза украинских предпринимателей предостерегали, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивают фискальное давление на предпринимателей и могут негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.