По словам премьера, на сегодня важнейшей задачей правительства остается смягчение влияния COVID-19 на экономику.

Выполнение государственного бюджета в первом квартале следующего года даст возможность говорить о пересмотре некоторых его параметров в части увеличения финансирования важных для Украины программ.

Как передает пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послами США, Германии, Японии, Франции, Италии, Великобритании, Канады и представителем Евросоюза в Украине.

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«В бюджете также предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса», - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Премьер отметил, что на сегодня важнейшей задачей правительства остается смягчение влияния COVID-19 на экономику. В частности, по его словам, успешно реализуется государственная программа стимулирования экономики.

«Правительство утвердило 100 приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях. Проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности, на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Приглашаем участвовать в приватизационных аукционах и концессионных конкурсах в Украине», - сказал Шмыгаль.

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Автор: Дмитрий Шварц