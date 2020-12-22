Выполнение государственного бюджета в первом квартале следующего года даст возможность говорить о пересмотре некоторых его параметров в части увеличения финансирования важных для Украины программ.
Как передает пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послами США, Германии, Японии, Франции, Италии, Великобритании, Канады и представителем Евросоюза в Украине.
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«В бюджете также предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса», - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.
Премьер отметил, что на сегодня важнейшей задачей правительства остается смягчение влияния COVID-19 на экономику. В частности, по его словам, успешно реализуется государственная программа стимулирования экономики.
«Правительство утвердило 100 приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях. Проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности, на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Приглашаем участвовать в приватизационных аукционах и концессионных конкурсах в Украине», - сказал Шмыгаль.
Госбюджет-2021: что известно
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года Разумков подписал закон о госбюджете Украины на 2021 год.
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