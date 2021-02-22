Ожидается, что пенсии будут повышены у 8 миллионов человек.

Кабинет министров Украины принял постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", которое предусматривает индексацию пенсий на 11% с первого марта 2021 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5%+17%)/2)", - сказано в сообщении.

Скольких украинцев это коснется

Ожидается, что в результате реализации постановления пенсии будут повышены у 8 миллионов человек.

"Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривень. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривень", - сказано в сообщении.

Кроме того, повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2,2 тысячи гривень лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Что этому предшествовало

18 февраля 2021 года Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год, в котором общая сумма доходов составляет 495,5 миллиарда гривень.

Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрен на уровне 495,502 миллиарда гривень.

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Автор: Богдан Слуцкий