Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации.

Поступления от приватизации в государственный бюджет с начала года превысили 1 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Первый миллиард от приватизации в 2021 году - сделано! Негативисты говорят, что активность инвесторов сейчас оставляет желать лучшего. На самом деле это такой же миф, как и мифы о приватизации, уходящие корнями в далекие 1990-е. Только что очередной успешный аукцион малой приватизации принес государственному бюджету 1 млрд грн с начала года!", - написал он.

По его словам, пандемия вовсе не уменьшила интерес инвесторов к объектам и никоим образом не влияет на цену.

"Спекуляции на том, что кто-то хочет раскупить государственную собственность задешево - не пройдут! Абсолютно прозрачные приватизационные аукционы с предложениями на любой кошелек демонстрируют лишь справедливую цену актива. И если раньше термин "приватизация" имел в основном негативную коннотацию, то теперь аукционы, где за победу упорно соревнуются более 20 участников - обычная практика", - написал он.

Что этому предшествовало

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

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Автор: Дмитрий Шварц