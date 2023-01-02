Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 40,50 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 15 копеек – до 42,45 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн/долл., евро – 41,45 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,65 грн.

Курс во время войны:

21 июля 2022 года Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

НБУ с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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