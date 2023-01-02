Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 40,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне ослаб на 10 копеек и составляет 42,85 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро – 42,00 грн за евро.

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Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

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