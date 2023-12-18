Сумма штрафа составила 5543 долларов.

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию, управляющую сайтом PornHub, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Компания, которая оперирует сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 долларов США и соответствующее налоговое уведомление-решение направлено компании и в агентство дохода Канады", - говорится в сообщении.

Гетманцев в своем сообщении уточнил, что речь идет о неуплате так называемого "налога на Google", каждая копейка которого идет на финансирование потребностей армии Украины.

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В противовес PornHub другой сервис с эротическим контентом Onlyfans с начала 2023 года уже оплатил в государственный бюджет Украины 944,1 тыс. долларов.

Налог на Google - что известно

В июне 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №4184, который обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

С момента введения в Украине так называемого "налога на Google" по состоянию на октябрь плательщиками НДС зарегистрировались 98 нерезидентов-поставщиков цифровых услуг, которыми в государственный бюджет уплачено 10,2 млрд грн. за 3-й квартал 2023 года плательщики "налога на Google" уплатили более 2 млрд гривень.

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