Штаты направят миллиарды долларов на помощь нашей стране в экономической сфере, отметил политолог.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский сообщил, что из согласованного Сенатом США пакета помощи Украине в размере $40 миллиардов $20 млрд пойдут на военную помощь.

Еще $8 млрд будут направлены на экономическую помощь украинскому государству, рассказал эксперт в эфире "Фейгин Live".

"Надо понимать, что там на военную помощь $20 млрд, это серьезная очень цифра. $8 - на экономическую помощь Украине. А $5 млрд - это даже не Украине, а на проблемы, возникающие в связи с грядущим голодом в африканских странах прежде всего. Потому что одно из преступлений путинской власти - они заблокировали экспорт зерна из Украины", - сказал политолог.

Напомним, 19 мая стало известно, что американский Сенат окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

Пакет помощи Украине был одобрен большинством голосов, и теперь документ будет отправлен в Белый дом на подпись президенту Штатов Джо Байдену.

В конце апреля глава США запросил помощь украинскому государству в сумме 33 млрд долларов, в том числе более 20 млрд долларов в виде военной помощи.

Потом американская Палата представителей увеличила эту сумму до примерно 40 млрд долларов.

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