Клиенты банка обычно проводят почти 50 тысяч платежей каждую минуту.

В ночь на 19 августа 2023 года "ПриватБанк" проведет плановые регламентные работы своих систем и сервисов, чтобы повысить качество и безопасность платежей.

Как сообщили в финучреждении, во время проведения работ в субботу, 19 августа, с 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступными операции с картами, "Приват24", также "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в позднюю пору, учтите интервал проведения работ", - предупредили в банке.

Также пресс-служба поделилась интересной информацией о платежах в банке: клиенты делают в среднем более 1 млн платежей в час - это почти 50 тысяч платежей ежеминутно.

"ПриватБанк" продлил период использования "старых" карточек

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2023 года "ПриватБанк" продлил период использования всех карточек на 24 месяца, поэтому клиентам не нужно сейчас перевыпускать карточки, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карточке.

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