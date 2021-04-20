В соответствии с законодательством, предоставляется 30 календарных дней на возможность обращаться с заявками.

Физические лица-предприниматели и наемные работники из «красных» карантинных зон могут получить государственную помощь в 8 тыс. грн только однократно в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в ходе брифинга.

Читайте такжеФОПам открыли подачу заявлений на госпомощь через "Дію"

"Обращаю внимание, что законом определена возможность получения такой помощи одноразово в течение 2021 года в случае, если соответствующий регион отнесен или был отнесен в течение февраля-марта, или в дальнейшем будет отнесен к зоне «красных» карантинных ограничений", - сказал Музыченко.

Замминистра отметил, что, в соответствии с законодательством, предоставляется 30 календарных дней на возможность обращаться с заявками.

Музыченко также сообщил, что жители регионов, которые в феврале-марте были отнесены к "красным" зонам и уже вышли из них, также имеют право подать заявки на получение такой помощи.

"Теперь что касается тех регионов, которые были ранее отнесены к "красным" зонам ограничений, потому что часть из них сейчас находится в "красной" зоне, часть была отнесена к ним в феврале-марте, и они могли уже выйти из "красных" зон. Закон определяет, что с момента вступления в силу закона и плюс 10 дней, у всех граждан, которые проживают, работают в регионах, которые были ранее или находятся в "красной" зоне, есть возможность в течение 30 дней обратиться за помощью", - сказал Музыченко.

Замминистра добавил, что если регионы в дальнейшем будут относиться к "красным" зонам, то с момента принятия соответствующего решения государственной комиссией будет также установлен срок, в течение которого можно обратиться за оформлением помощи.

Что этому предшествовало

30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах «красной» зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов «красной» карантинной зоны получили возможность подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале «Дія».

20 апреля 2021 года стало известно о том, что ФОПы из "красных" зон смогут получить помощь только через "Дію".

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Автор: Екатерина Жирий