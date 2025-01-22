Отмечается, что еще можно заработать на гривне.

В Украине наблюдается постепенная девальвация гривни. На этом фоне украинцев волнует вопрос, покупать или продавать валюту сейчас.

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН советует зарабатывать на гривне. По его словам, средства можно вложить в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на три месяца. При этом, он отметил, что если на руках есть небольшие суммы – до 10 тысяч гривень, то лучше обратить внимание на краткосрочные депозиты.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что сейчас удачное время для покупки доллара, потому что в долгосрочной перспективе можно получить прибыль за счет роста курса.

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"Наличная валюта дома – сбережения на длительный срок, которые всегда под рукой. Те, кто хотят иметь прибыль быстрее – пусть покупают ОВГЗ или несут гривну в банк на депозиты", - посоветовал эксперт.

В то же время экономист Андрей Забловский продолжает настаивать на диверсификации вложений.

"Сейчас около 40% сбережений можно вложить в краткосрочные гривневые депозиты или в ОВГЗ, остальные – в доллары или евро. Также в Украине уже доступны инвестиции в проекты, которые могут дать значительно большую прибыль, чем традиционные, но требуют определенного уровня финансовой грамотности. Есть много разных криптовалют, фонды инвестирования в недвижимость и т.д.", - рассказал экономист.

При этом никто из экспертов не советует продавать валюту сейчас.

Курс доллара в Украине - прогноз эксперта до конца марта

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля.

Согласно его прогнозу, в первые месяцы 2025 года не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 гривни за доллар.

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